Большинство районов Молдовы на референдуме проголосовали против перспективы вступления в Евросоюз, хотя в общем результате небольшой перевес получили сторонники евроинтеграции.

Результаты голосования публикует молдавская Центральная избирательная комиссия.

По итогам подсчета 100% голосов за внесение евроинтеграционного курса в Конституцию страны проголосовали 50,46% (751 235) избирателей, против – 49,54% (737 639).

Однако в раскладке по регионам у противников евроинтеграции резкий отрыв: 26 районов против 9. Самый высокий результат против евроинтеграции в Гагаузии (94,84%).

Между тем Еврокомиссия обвинила Россию в "беспрецедентном вмешательстве" в выборы и референдум в Молдове, о чем заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

А молдавская спортсменка Анастасия Никита, которая была доверенным лицом Майи Санду на выборах, в своем Инстаграме призвала забрать румынские паспорта у молдаван, которые на референдуме проголосовали против евроинтеграции. А тех граждан Молдовы, кто проголосовал против, но при этом живет в Европе, серебряный призер Олимпиады по вольной борьбе предложила депортировать в Сибирь.

Сейчас аккаунт спортсменки закрыт.

Напомним, в Молдове также проводились выборы президента, и по итогам подсчёта голосов избирателей в стране пройдет второй тур: действующий президент Майя Санду получила в первом туре 42,45%, у ее главного конкурента Александра Стояногло — 25,99%.

Результаты голосования в Молдове мы анализировали в отдельном материале.