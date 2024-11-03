Неделю назад в Грузии завершились парламентские выборы, на которых победила партия власти "Грузинская мечта".



Оппозиция практически сразу заявила о фальсификациях и не признала итоги выборов.



И с тех пор многие ожидали "бурю и натиск" - массовые протесты, Майдан в Тбилиси, переброску грузинских добровольцев из Украины для организации вооруженного сопротивления, введение жесточайших санкций со стороны США и ЕС.



Однако ничего из этого до сих пор не произошло.



Акция протеста (причем не очень многочисленная) прошла лишь однажды. Очередная намечена на следующую неделю, но пока не очень понятно превратится ли она в Майдан (чем дальше от даты выборов, тем меньше градус эмоций, на которых можно раскрутить протесты) и есть ли вообще это в планах у оппозиционеров, которые, к тому же, расколоты на несколько не очень ладящих друг с другом партий.



Вообще планы оппозиции, исходя из их публичных заявлений, рассмотреть непросто.



Судя по поступающей информации, они по прежнему делают ставку на отказ брать мандаты в новом парламенте, чтоб не дать там образоваться кворуму в 2/3 голосов (это 100 человек, у "Мечты" - 89). Однако по-прежнему нет уверенности, что все оппозиционеры как один от мандатов откажутся и в том, что "Мечте" не удастся запустить полноценную работу парламента.



Также у оппозиции есть надежда на санкции Запада против руководителей "Грузинской мечты". Но пока реакция США и ЕС в отношении итогов выборов не слишком жесткая.

Запад ограничивается выражением озабоченности ходом выборов, призывают расследовать обвинения в фальсификации (что подконтрольная властям прокуратура Грузии формально уже начала делать), но прямо о том, что выборы сфальсифицированы и их итоги не признаются официальные представители западных стран пока не заявляют.



Возможно, более резкие заявления вместе с санкциями последуют после выборов в США. А акции оппозиции будут приурочены к началу работы нового парламента либо же к обнародованию неких данных, доказывающих фальсификацию. Но пока ни оппозиция, ни Запад не демонстрируют решимости в своих действиях. И это добавляет уверенности лидерам "Мечты" в том, что власть они удержат.



Не исключено, что это проистекает из понимания ограниченности возможностей и Запада, и оппозиции повлиять на ситуацию в Грузии. Когда любое давление (через санкции или акции протеста) не приведет к свержению власти, а лишь радикализирует ее антизападный курс и увеличит вероятность разворота к России.



Возможно, Запад попытается не допустить этого поворота иным способом - через диалог в той или иной форме с грузинской властью.

Тем более, что "Мечта" официально от европейского курса не отказывается, заявляет, что намерена и далее вести страну в ЕС, только не "украинским" путем (через конфликт с РФ), а своим, "грузинским", путем, без конфронтации с Россией.

Но, нельзя исключать, что Запад и оппозиция все ж таки попытаются "сыграть ва-банк", чтоб убрать "Мечту" от власти.

Показательна в этом плане будет следующая неделя, когда пройдут выборы в США и ожидается новая акция протеста.