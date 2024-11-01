Партия "Грузинская мечта", которую Центральная избирательная комиссия страны объявила победителем на парламентских выборах, обвинила оппозицию в фальсификациях и обратилась в связи с этим в прокуратуру.

Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

"Поскольку они (оппозиция - Ред.) не могут и не хотят предоставить доказательства, мы предоставим их. Поскольку они не сотрудничают со следствием, мы будем сотрудничать, чтобы никто в этой стране не мог совершить подобные предполагаемые преступления", — сказал Мдинарадзе.

Партия власти сообщила о двух видах фальсификаций: она утверждает, что оппозиция регистрировала сторонников "Грузинской мечты" в качестве своих представителей на отдаленных округах, из-за чего те не могли проголосовать по месту регистрации, а члены избирательных администраций, поддерживающие оппозицию, вычисляли сторонников правящей партии и не просили их расписаться напротив своей фамилии во время регистрации.

"Например, в случае с Тбилиси жительница Дидубе Нона Немсадзе, которая должна была голосовать на 27-м избирательном участке, узнала, что была назначена представителем "Европейской Грузии" на 25-м участке в Ниноцминда", — сказал Мдинарадзе.

В "Грузинской мечте" заявили, что располагают 81 подтвержденным фактом таких фальсификаций.

Напомним, 30 октября прокуратура Грузии начала расследование возможных фальсификаций на парламентских выборах. В связи с этим делом на допрос вызвали президента Саломе Зурабишвили, но она отказалась давать показания.

В США и ЕС раскритиковали грузинские выборы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты выборов "не заслуживают доверия".