Российская разведка утверждает, что президент Молдовы Майя Санду якобы отдала приказ о подготовке военной операции в Приднестровье.

В заявлении российской СВР говорится, что на недавнем совещании по энергетике в Кишиневе обсуждался вопрос остановки транзита российского газа через Украину, от которого зависит и Молдова.

Премьер Дорин Речан на совещании заявил о критической ситуации без российского газа, но президент Санду, как утверждает РФ, отказалась обсуждать транзит с Украиной.

Она якобы заявила, что если Россия не решит вопрос поставок газа в Молдову, Кишинев может захватить одну из приднестровских электростанций.

В Кишиневе таких планов не подтверждали.

Напомним, в Молдове и Приднестровье действует режим чрезвычайного положения в энергетике из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа с 1 января (сейчас он поставляется в Приднестровье и Молдову транзитом через Украину).

Приднестровье имеет две крупных гидроэлектростанции и снабжает электричеством Молдову.

"Власти" Приднестровья при этом уже пригрозили Кишинёву отключить поставки электроэнергии, если Молдова не решит вопрос газа с Россией.

Технически это возможно путем перенаправление газа в Молдову через Турецкий поток. Однако пока договоренностей таких нет.

Ранее СМИ писали, что Киев и Москва не смогли достичь соглашения по сделке о продолжении экспорта российского газа в Европу через территорию Украины при посредничестве Азербайджана.