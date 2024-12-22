Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил подробности встречи с Владимиром Путиным в Кремле, которая состоялась вечером 22 декабря.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

Фицо заявил, что позиция Украины по поводу остановки транзита газа с 1 января и санкций против российской ядерной энергетики "наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях Словакии, что неприемлемо".

"Такое отношение наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях Словакии, что неприемлемо", - написал Фицо.

По его словам, "Путин подтвердил готовность РФ продолжать поставки газа Западу и Словакии", но это "почти невозможно" из-за позиции Владимира Зеленского.

Также он и президент РФ обсуждали урегулирование в Украине и празднование 80-летия победы СССР во Второй мировой войне.

Между тем на сайте Кремля о встрече коротко сообщается только, что с российской стороны кроме Путина в ней принял участие помощник президента Юрий Ушаков.

21 декабря президент Сербии Александр Вучич анонсировал, что Фицо поедет на встречу с Путиным в связи с остановкой транзита российского газа через Украину.

Также сообщалось, что Венгрия ведет переговоры с Москвой и Киевом о сохранении транзита российского газа через Украину.