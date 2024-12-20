Импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз в этом году достиг рекорда – 16,5 миллиона тонн по состоянию на середину декабря, несмотря на попытки ЕС избавиться от зависимости от газа из РФ.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Kpler, занимающейся торговой аналитикой.

Нынешний импорт превышает прошлогодний, который был на уровне 15,18 миллиона тонн, и бьет предыдущий рекорд, установленный в 2022 году. Тогда ЕС импортировал 15,21 миллиона тонн СПГ из России.

В отличие от импорта газа по трубопроводам, объемы которого снизились до минимума, а также российской нефти и угля, которые в ЕС запрещены, импорт российского СПГ все еще разрешен и, как видно, растет.

Между тем Дональд Трамп заявил, что Евросоюз должен сократить торговый дефицит с США за счет закупок нефти и газа. В противном случае он грозит Европе пошлинами.

На днях в Европейской комиссии сообщили, что готовы к прекращению транзита трубопроводного российского газа через Украину и не заинтересованы в продлении соглашения о транзите, которое истекает 1 января.