Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что поставки газа в Приднестровье зависят от вывода российских войск из региона.

Об этом он сообщил в интервью агентству AFP, которое приводит NewsMaker.

По его словам, газовый кризис можно решить, в том числе поставками "Газпрома".

"Только если мы заменим нынешнюю так называемую миротворческую миссию, в которой участвуют российские военные, на гражданскую миссию. Миротворческую миссию под руководством ООН", - заявил премьер.

В ответ Приднестровье обвинило Молдову в затягивании решения газового кризиса "по политическим мотивам".

"Президент республики" Вадим Красносельский заявил, что Россия "сделала все, чтобы осуществить поставки газа в Приднестровье" через компанию "Молдовагаз" и запустить его не составляет трудности, однако Кишинев блокирует процесс.

При этом газа "в трубе" у Приднестровья осталось буквально на два дня, и если он выйдет из системы, то восстановление теплоэнергетики региона займет два-три месяца.

Ранее Приднестровье и РФ обсуждали поставку российского газа путем закупки на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника.

Напомним, из-за остановки транзита российского газа через Украину в Приднестровье отключили теплоснабжение и горячую воду.

Затем в регионе начались веерные отключения электричества, во время которых без света остаются целые районы.