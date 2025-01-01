В Приднестровье отключили централизованное отопление и горячую воду из-за остановки транзита российского газа через Украину.

В "Тираспольоблэнерго" сообщили, что исключение составляют лечебные учреждения и учреждения социальной защиты со стационарным пребыванием граждан. Газ остается доступен в многоквартирных домах только для готовки еды.

Электроэнергия пока доступна - на расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС есть запасы угля минимум на 50 дней.

Подробно о ситуации с газом в Молдове и непризнанной "республике" Приднестровье мы писали в отдельном материале.

Напомним, что Газпром отказался поставлять газ в Молдову по другим маршрутам (не через Украину), требуя выплаты долга за газ, который Кишинев не признает. А кроме как через Молдову (после прекращения транзита через Украину) российский газ в Приднестровье поставлять неоткуда.

Поэтому Приднестровье оказалось без газа. Вопрос можно решить только, если "республика" начнет закупать газ у Украины или у Молдовы.

Но это, во-первых, будет дорого и приведет к росту коммунальных тарифов. Во-вторых, может иметь геополитические последствия, так как на Приднестровье в таком случае у Украины или Молдовы появится мощный рычаг влияния.

Для Молдовы прекращение транзита российского газа также будет иметь проблемы, хотя и меньшего масштаба - Кишинев уже несколько лет не закупает у "Газпрома" газ для собственных потребностей.

Однако Молдова получала дешевую электроэнергию из Приднестровья, которая вырабатывалась из российского газа. Теперь эти поставки прекратились.

В связи с чем в Молдове уже введены меры экономии электроэнергии, которые коснулись предприятий с высоким энергопотреблением, уличной иллюминации, освещения магазинов и других коммерческих помещений, а также функционирования лифтов и эскалаторов. Общественные и коммерческие здания с 1 января должны сократить внутреннее освещение как минимум на 30% там, где это технически возможно.

Обязательным стало полное отключение света в помещениях, не задействованных в рабочем процессе. Эскалаторы в этих зданиях будут работать только в непиковые часы.

В нерабочие часы предусмотрено отключение оконного, декоративного, архитектурного и рекламного освещения, за исключением случаев, когда предприятие продолжает свою деятельность. В жилых домах и других зданиях рекомендуется избегать использования лифтов с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00 из-за вероятности застрять в них при отключении электроэнергии.

Предприятия с энергоемким производственным графиком теперь обязаны выполнять операции с высокой энергоемкостью только в непиковые часы (с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00), чтобы снизить нагрузку на электрические сети.

Ранее мы писали, что власти Молдовы хотят национализировать "Молдовагаз", чей контрольный пакет принадлежит "Газпрому".

Также сообщалось, что в последний день года "Газпром" поставлял в Европу через Украину уменьшенный объем газа.