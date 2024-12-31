Россия уже начала сокращать поставки газа в Европу через Украину в последний день действия соглашения о транзите. В связи с этим цены на газ в Европе сегодня несколько выросли.

Об этом сообщает Reuters.

Российская энергетическая компания "Газпром" заявила, что 31 декабря будет поставлять в Европу сокращенный объем газа через Украину: 37,2 млн кубометров по сравнению с 42,4 млн кубометров в понедельник. Если в последнюю минуту неожиданно не заключат новую сделку, поставки газа, скорее всего, прекратятся 1 января после истечения пятилетнего транзитного соглашения между Россией и Украиной. Это "ознаменует почти полную потерю некогда огромного влияния Москвы на европейский газовый рынок", пишет агентство.

Оставшиеся покупатели российского газа, такие как Словакия и Австрия, договорились об альтернативных поставках, и аналитики предвидят минимальное влияние на рынок от прекращения поставок российского газа.

Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что в этом году уже не осталось времени для подписания нового соглашения о транзите газа.

Цена на Title Transfer Facility, виртуальной торговой точке в Нидерландах, которая используется в качестве ориентира для европейских цен на природный газ, сегодня выросла лишь незначительно - до 48,85 евро за мегаватт-час.

После вторжения в Украину Москва потеряла свою долю поставок газа в страны Европейского Союза в пользу таких конкурентов, как США, Катар и Норвегия. Некогда крупнейший в мире экспортер газа, "Газпром" зафиксировал убыток в размере 7 миллиардов долларов только в 2023 году, что стало его первым годовым убытком с 1999 года.

Для Европы потеря поставок дешевого российского газа привела к серьезному замедлению экономики, всплеску инфляции и усугублению кризиса стоимости жизни. Европа быстро нашла альтернативные источники энергии, однако потеря российского газа обострила долгосрочные опасения по поводу снижения ее глобальной конкурентоспособности и промышленного будущего Германии.

Украина потеряет около 800 миллионов долларов в год сборов от России за транзит, а "Газпром" - около 5 миллиардов долларов на продаже газа в Европу через Украину.

Окончание транзитного соглашения вряд ли вызовет повторение роста цен на газ в ЕС в 2022 году, поскольку оставшиеся объемы относительно невелики.

В 2023 году Россия поставила через Украину около 15 млрд кубометров газа - это всего 8% от пиковых потоков российского газа в Европу по различным маршрутам в 2018–2019 годах.

Прекращение поставок через Украину станет серьезным ударом для Молдовы. Венгрия продолжит получать российский газ с юга по трубопроводу "Турецкий поток" по дну Черного моря, хотя она также стремилась сохранить украинский маршрут.

Десять дней назад СМИ сообщали, что Киев и Москва не смогли достичь соглашения о продолжении экспорта российского газа в Европу через территорию Украины при посредничестве Азербайджана.

Как мы писали, расположенная в Приднестровье ГРЭС прекратит поставки электричества в Молдову после остановки транзита газа.