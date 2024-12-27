Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко ответил на критику со стороны Зеленского и пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Соответствующая публикация появилась на странице Фицо в Фейсбуке.

"Понимаю, что по корыстным политическим причинам Запад даёт вам практически всё, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить своё собственное мнение и который обязан лишь помогать вам и ничего от вас не ожидать", – написал глава словацкого правительства.

Фицо также добавил, что оценит ситуацию с поставками газа в Словакию после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины.

"В случае необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, которая крайне необходима Украине при дефиците генерации", – заявил Фицо.

Свое обращение премьер Словакии сопроводил комментарием.

Если кто-то хочет организовать мирные переговоры в Словакии, будем готовы и гостеприимны. Остановив транзит газа, президент Зеленский нанесёт миллиардный ущерб ЕС, включая Словацкую Республику, и будет дальнейшее снижение конкурентоспособности ЕС.

Кажется, большие люди в ЕС не против. Главное, чтобы во имя нереальной цели ослабления России славяне продолжали убивать друг друга.

Напомним, Фицо рассказал, что на встрече с ним Путин заявил о желании Словакии продолжать покупать российский газ.

По его словам, позиция Украины касательно остановки транзита с 1 января и санкций против российской ядерной энергетики "наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на словацких атомных электростанциях, что неприемлемо".

Ранее Фицо пригрозил Украине "серьёзным конфликтом", если Киев прекратит транзит газа из РФ в Словакию.