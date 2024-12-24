"Две страны обнуляют репутацию ЕС". Банковая ужесточила риторику в адрес Венгрии и Словакии
В Офисе президента Украины продолжают жестко критиковать Венгрию и Словакию. На Банковой призвали руководство Евросоюза лишить эти страны права голоса в ЕС.
Об этом заявил в эфире телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, в ЕС могут "воспользоваться юридическим регламентом и приостановить возможность блокировать инициативы со стороны Венгрии или Словакии".
"Они постоянно на том или ином уровне блокируют инициативы ЕС. Для меня загадочно, почему они продолжают в это играть. То есть две страны обнуляют репутацию ЕС, и на это нет ответной реакции", — объяснил Подоляк причины своего предложения.
Ранее Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы и спецслужбы Словакии расследовать связи премьер-министра страны Роберта Фицо с Москвой.
"Почему этот лидер столь зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" - задал вопрос Зеленский.
Также Зеленский заявлял, что не позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выполнять роль посредника в переговорах о прекращении войны в Украине.