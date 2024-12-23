Министерство иностранных дел Украины прокомментировало визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву.

В ведомстве заявили, что "слабость, зависимость и недальновидность" энергетической политики Фицо создают "угрозы для всей Европы".

В МИД "вызывают удивление" настойчивые попытки главы словацкого правительства сохранить энергозависимость от Москвы вопреки политике ЕС и совместной работе европейских стран над диверсификацией энергоснабжения.

"В течение года его действия были фактически направлены на то, чтобы помогать России и в дальнейшем вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять наш континент", – заявили в МИД Украины.

В ведомстве отметили, что не примут "позорной политики умиротворения", которая уже доказала свою ошибочность.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы и спецслужбы Словакии расследовать связи Фицо с Кремлем.

Ранее премьер Словакии пригрозил Украине "серьезным конфликтом", если Киев прекратит транзит газа в Словакию.