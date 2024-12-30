Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на сегодняшнем заседании поддержала постановление "Об установлении параметров регулирования, имеющих долгосрочный срок действия, для целей стимулирующего регулирования для ООО "Оператор ГТС Украины" на регуляторный период 2025 – 2029 годов".

В соответствии с документом, тарифы оператора повысятся в 4 раза - со 160 до 660 гривен за тысячу кубометров.

Это объясняют прекращением транзита российского газа, потери от которого должны будут компенсировать внутренние потребители.

"В 2024 году 85% дохода - это транспортировка газа происхождением из РФ. То есть 15% - это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает того поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что экономика Украины нуждается во взвешенных решениях", - сказал гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.

"Страна" сегодня анонсировала это повышение. Транзит российского газа через ГТС Украины приносил $700-800 миллионов ежегодно. По оценке экспертов, повышение тарифа на 500 гривен за тысячу кубометров принесет ОГТСУ дополнительно около 10-11 млрд грн ($250 млн) годовой выручки, но не покроет доходы, которых он лишился. То есть тариф придется повышать еще минимум в 2-2,5 раза, если власти хотят сохранить доходы ОГТСУ на прежнем уровне.

Ранее мы сообщали, что Киев и Москва не договорились о продлении соглашения о транзите российского газа.