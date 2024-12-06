Мобильный оператор "Киевстар" повышает плату за свои услуги в среднем на 25%. Об этом говорится на сайте компании.

Это связано с экономической ситуацией и затратами на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии.

За такое существенное подорожание абонентам дадут больше минут для звонков на другие сети, больше гигабайтов мобильного интернета и возможность подключения дополнительных безлимитных сервисов.

Некоторые тарифные планы будут закрыты, абонентам придется перейти на новые.

В предыдущий раз "Киевстар" повышал свои тарифы всего полгода назад - в апреле-мае 2024.

Ранее Рада приняла законопроект, который предусматривает постепенный рост ставок акциза на табачные изделия, как того требует Директива ЕС, которая устанавливает минимальный уровень этого типа налогов.

Также эксперт считает, что в следующем году тариф на электроэнергию увеличится в полтора раза - примерно до 7 гривен за киловатт. Также будет постепенно расти стоимость газа. Рост тарифов заложен в новом меморандуме с МВФ.