Шевченковский районный суд Киева принял решение снять ареста с корпоративных прав компании "Киевстар", входящей в состав международной группы VEON.

Об этом говорится в релизе "Киевстара", который опубликовали украинские СМИ.

Под арестом находились 47,85% корпоративных прав VEON в "Киевстаре" и 100% корпоративных прав других украинских дочерних компаний группы: Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech и Helsi.

Как сказал СЕО "Киевстар" Александр Комаров, решение суда позволит компании сосредоточиться на расширении покрытия 4G, повышении энергетической устойчивости и развитии цифровых услуг.

Напомним, год назад украинский суд арестовал акции "Киевстара", одним из конечных бенефициаров которого является российский предприниматель Михаил Фридман, находящийся под санкциями СНБО. Это было сделано по инициативе СБУ. Также суд арестовал принадлежащие "Киевстару" доли в ООО "Хелси Украина", которая ведет данные о декларациях украинцев с семейными врачами.

Однако недавно сообщалось, что "Киевстар" могут купить американские инвесторы. Вскоре после этого и появились сведения о снятии ареста с корпоративных прав.