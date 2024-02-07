Сегодня нет достаточных оснований для утверждения, что глобальная атака на "Киевстар" в декабре прошлого года проводилась изнутри компании.

Об этом сказал начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк на Киевском Международном форуме по кибербезопасности-2024.

"Сегодня нет достаточных доказательств или оснований, чтобы утверждать, что одна из крупнейших кибератак, совершенная против мобильного оператора "Киевстар" в декабре 2023 года, проводилась именно изнутри, а не снаружи. Сам факт того, как они двигались по сети, повышались в правах, доказывает то, что, если бы у них был какой-то серьезный инсайдер, можно было бы это сделать гораздо быстрее", - сказал Витюк.

По словам начальника департамента кибербезопасности СБУ, российские хакеры находились в сети по меньшей мере с мая 2023 года.

"Сейчас еще нельзя точно сказать, но, возможно, это проникновение произошло в марте, и к моменту атаки вы видите, какое время заняло, чтобы дойти до такого серьезного уровня", - добавил Витюк.

Ранее в "Киевстаре" опровергли информацию о многомесячном доступе хакеров к личным данным абонентов.

Мы сообщали, что материнская компания мобильного оператора "Киевстар" Veon недополучит около 3,6 миллиардов гривен ($95 млн) доходов в 2024 году из-за кибератаки.