В "Киевстаре" прокомментировали новый сбой, который произошел утром 20 декабря.

"Сбой затронул жителей западных и южных областей. Специалисты работают над восстановлением сети. Сроки ремонта не уточняются" - говорится в сообщении.

Проблемы наблюдаются со связью и мобильным интернетом.

Напомним, утром писали, что абоненты сообщают о новом глобальном сбое в работе "Киевстара". В соцсети они пишут, что у абонентов во многих городах пропала сеть. Называют Харьков, Львов, Ровно и другие города. Массовые жалобы на неработающую связь пользователи "Киевстара" пишут на странице оператора в Facebook. Сообщают, что нет ни интернета, ни мобильной связи.

Недавно 12 декабря произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар". Он был вызван хакерской атакой. После этого многие пользователи остались без услуг мобильной связи интернета от "Киевстара". Сообщали о сбое в работе некоторых банковских терминалов, работающих на интернете от "Киевстар".

"Киевстар" возобновил доступ к мобильному интернету по всей Украине 15 декабря.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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