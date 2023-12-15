Оператор сотовой связи "Киевстар" включил доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной Украине территории, в том числе 4G.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Фейсбуке.

Заявляется, что до полной стабилизации работы сеть может работать с уменьшенной скоростью. Специалисты работают над запуском услуг SMS.

Напомним, накануне Ивано-Франковская область стала первой в Украине, где вернули мобильный интернет "Киевстар" после атаки.

А сегодня утром и в Киеве у пользователей "Киевстар" начал появляться мобильный интернет. Сообщалось, что появилась отметка, что интернет доступен, но сам он почти не работал.

Как мы писали, хакеры взломали сеть мобильного оператора "Киевстар" через учётную запись одного из его работников. Президент "Киевстара" обратил внимание на то, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, "условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".

"Страна" рассказывала, что известно о глобальном сбое "Киевстара" в результате самой сильной хакерской атаки за всю историю мобильной связи Украины.