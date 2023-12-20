Утром 20 декабря абоненты сообщают о новом глобальном сбое в работе мобильного оператора "Киевстар".

В соцсети они пишут, что у абонентов во многих городах пропала сеть. Называют Харьков, Львов, Ровно и другие города.

Массовые жалобы на неработающую связь пользователи "Киевстара" пишут на странице оператора в Facebook. Сообщают, что нет ни интернета, ни мобильной связи.

Напомним, что масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел 12 декабря. Он был вызван хакерской атакой. После этого многие пользователи остались без услуг мобильной связи интернета от "Киевстара". Сообщали о сбое в работе некоторых банковских терминалов, работающих на интернете от "Киевстар".

Ранее мы писали о том, что 15 декабря "Киевстар" возобновил доступ к мобильному интернету по всей Украине.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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