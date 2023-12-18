Украинский мобильный оператор "Киевстар" восстановил сервис по пересылке SMS сообщений после атаки хакеров.

Сообщение об этом было опубликовано на странице компании в Фейсбуке.

Напомним, служба сообщений оставалась последним основным сервисом, недоступным пользователям после хакерской атаки на "Киевстар" 12 декабря.

В настоящее время продолжается восстановление доступа к мультиабонентской платформе M2M для бизнес-клиентов.

Оператор сообщает, что, пока идет ликвидация последствий взлома, услуга "Киевстар-ТВ" работает бесплатно даже для неавторизованных пользователей.

В уведомлении также говорится, что в некоторых населенных пунктах еще есть проблемы с домашним интернетом.

Ранее "Киевстар" возобновил доступ к услугам голосовой связи. Сервис SMS тогда ещё не работал.

Мы также сообщали, что появился доступ к мобильному интернету "Киевстар" по всей Украине.