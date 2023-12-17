В компании "Киевстар" заявили, что после недавней хакерской атаки сейчас доступны услуги голосовой связи, в том числе в роуминге, но сервис SMS пока не работает.

Об этом сообщает пресс-служба оператора сотовой связи в Фейсбуке.

Также восстановлен мобильный интернет, но на низкой скорости.

"Пока происходит стабилизация сети, мобильная передача данных может работать медленнее. Это необходимо для безопасности", - заявили в компании.

Также в некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве, все еще возникают сложности с доступом к домашнему интернету.

Напомним, 15 декабря "Киевстар" включил доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной Украине территории, в том числе 4G.

Как мы писали, хакеры взломали сеть мобильного оператора "Киевстар" через учётную запись одного из его работников. Президент "Киевстара" обратил внимание на то, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, "условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".

"Страна" рассказывала, что известно о глобальном сбое "Киевстара" в результате самой сильной хакерской атаки за всю историю мобильной связи Украины.