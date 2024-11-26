Бывший государственный секретарь США Майк Помпео, который входит в совет директоров мобильного оператора "Киевстар", не исключил его продажу американцам.

Об этом сообщает украинское профильное издание Mediasat.

Как пишет издание, в сентябре Помпео заявил, что готов рассматривать идею "дружественного поглощения" пулом американских инвестфондов компании VEON, управляющей "Киевстаром". Среди них такие игроки, как Blackstone Group, Kohlberg Kravis Roberts и The Carlyle Group. На вопрос о готовности к обсуждению сделки Помпео ответил: "Да, конечно". Этот ответ попал на видео.

В октябре американское финансовое издание Capitol Intelligence Group написало, что поглощение VEON указанными фондами приветствуют украинское правительство, министр торговли США, президент Всемирного банка и Европейский банк реконструкции и развития.

Напомним, год назад украинский суд арестовал акции "Киевстара", одним из конечных бенефициаров которого является российский предприниматель Михаил Фридман, находящийся под санкциями СНБО. Это было сделано по инициативе СБУ. Также суд арестовал принадлежащие "Киевстару" доли в ООО "Хелси Украина", которая ведет данные о декларациях украинцев с семейными врачами.

Через месяц после этой новости стало известно, что Помпео вводят в совет директоров "Киевстара".

О том, какую роль играет Помпео во внутриукраинских раскладах, мы писали в связи с выборами президента США.