Мобильный оператор Vodafone объявил о резком подорожании услуг.

На сайте компании опубликованы новые цены на четыре его тарифа.

С 24 декабря на 70-120 гривен вырастет стоимость следующих тарифов:

Joice Start подорожает с 200 до 270 гривен,

Turbo - с 180 до 270 гривен,

Joice Max - с 330 до 450 гривен,

Joice Pro - с 200 до 270 гривен.

Напомним, в начале декабря "Киевстар" заявил, что тоже повышает плату за свои услуги в среднем на 25%. У оператора это объяснили экономической ситуацией и затратами на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии.

Осенью мы анонсировали, что в Украине подорожает интернет. Оператор "Триолан" уже существенно повысил цены, о чем предупредил своих абонентов.