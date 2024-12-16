С 24 декабря Vodafone резко повышает цену на четыре тарифа
Мобильный оператор Vodafone объявил о резком подорожании услуг.
На сайте компании опубликованы новые цены на четыре его тарифа.
С 24 декабря на 70-120 гривен вырастет стоимость следующих тарифов:
- Joice Start подорожает с 200 до 270 гривен,
- Turbo - с 180 до 270 гривен,
- Joice Max - с 330 до 450 гривен,
- Joice Pro - с 200 до 270 гривен.
Напомним, в начале декабря "Киевстар" заявил, что тоже повышает плату за свои услуги в среднем на 25%. У оператора это объяснили экономической ситуацией и затратами на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии.
Осенью мы анонсировали, что в Украине подорожает интернет. Оператор "Триолан" уже существенно повысил цены, о чем предупредил своих абонентов.