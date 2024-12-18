После подписания Владимиром Зеленским закона о повышении налогов 22 521 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) прекратили свою деятельность.

Такие данные приводит сервис мониторинга регистрационных данных "Опендатабот".

В день подписания документа закрылись 2332 бизнеса, а затем ежедневно - еще по тысяче и более. Для сравнению, обычно в Украине в день закрываются около 700 предпринимателей.

В общей сложности с начала 2024 года прекратили свою деятельность 254 288 ФЛП. Больше всего закрытий произошло в марте — 28 690, однако всплески показателей наблюдались также в конце отчетных периодов. Это объясняется желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность.

Значительную роль во всплеске закрытия ФЛП осенью сыграло принятие закона о повышении налогов. Некоторые предприниматели считают новые налоги несправедливыми, хотя чиновники заявляют о низких ставках по сравнению со странами Евросоюза.

Напомним, Зеленский подписал закон о повышении налогов 28 ноября.

Мы публиковали некоторые разъяснения закона для ФЛП касательно уплаты военного сбора.