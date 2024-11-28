Закон о повышении налогов опубликован сегодня и начнет действовать с завтрашнего дня, 29 ноября.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, это означает, что всем предприятиям придется пересчитывать военный сбор так, чтобы за последние два дня ноября снять 5% с зарплат, а за остальные 1,5%.

Касаельно физлиц-предпринимателей Гетманцев заявил, что на следующей неделе в Раде на голосование будет выставлена поправка, чтобы для них предусмотренные этим налогом изменения вступили в силу с 1 января. Но для этого нужно, чтобы за эту поправку парламент проголосовал, а президент ее подписал.

Напомним, в начале октября Верховная Рада поддержала в целом законопроект о повышении налогов, но в урезанном виде, убрав оттуда половину текста.

Сегодня Владимир Зеленский после долгой паузы подписал этот закон. Мы тоже писали, что прямо с момента вступления закона в силу повышается ставка военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников. При этом для служащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР Минобороны, Нацгвардии, пограничников, Управления госохраны и Госслужбы спецсвязи ставка остается 1,5%. Освобождение от сбора сохраняется для тех, кто выполняет боевые задания.