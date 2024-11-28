Владимир Зеленский после долгой паузы подписал закон о повышении налогов, принятый Верховной Радой еще в октябре.

Об этом свидетельствует статус документа в его карточке, размещенной на сайте Верховной Рады.

"Возвращен с подписью от президента Украины", - сказано на сайте.

С момента вступления закона в силу повышается ставка военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников. При этом для служащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР Минобороны, Нацгвардии, пограничников, Управления госохраны и Госслужбы спецсвязи ставка остается 1,5%. Освобождение от сбора сохраняется для тех, кто выполняет боевые задания.

Также, согласно закону, с 1 октября военный сбор для всех ФЛП I, II и IV групп устанавливается в размере 10% от минимальной зарплаты (то есть 800 гривен ежемесячно), а для ФЛП и юрлиц III группы единого налога военный сбор с 1 октября будет в размере 1% от дохода. Ставка налога на прибыль для банков вырастет до 50% за 2024 год. Со следующего года поднимется ставка налога на прибыль для финансовых организаций, кроме страховых.

Другие основные изменения, прописанные в законе:

отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ с 1 января 2025 года становится ежемесячной, а не ежеквартальной;

с каждой автозаправки вводятся ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль (если владелец - юрлицо) и подоходному налогу (если владелец - физлицо) в размере от 30 до 60 тыс. грн;

для валютных обменников авансовые взносы по НДФЛ привязали к евро;

на 14% растет минимальное налоговое обязательство для сельскохозяйственных земель. Установлена также минимальная сумма за гектар пашни - 1400 гривен;

отменяется упрощенная система для IV группы предпринимателей, если задолженность по минимальному налоговому обязательству превышает два квартала;

повышается ставка рентной платы за добычу щебня, песка и каолина;

на 50% возрастают минимальные розничные цены на вина, коньяки и вермуты;

освобождаются от налогообложения деньги, начисленные по программе "Национальный кешбэк";

до конца военного положения освобождают от подоходного налога иностранную помощь, которую получают украинцы за рубежом. То есть беженцы не должны будут платить в Украине налоги с пособий, получаемых в ЕС.

Напомним, в середине ноября западные издания писали, что Зеленский еще не решил, будет ли он подписывать закон о повышении налогов.

Но вчера премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что президент его вот-вот подпишет и он вступит в силу с 1 декабря.