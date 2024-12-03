Подписанный президентом 28 ноября и уже вступивший в силу закон о повышении налогов помимо прочего вводит обязательную уплату военного сбора физлицами-предпринимателями (ФЛП).

Поначалу ожидалось применение военного сбора задним числом еще с 1 октября 2024 года для I-II групп ФЛП, так как такая норма прописана в законе. Однако правительство заявило, что "парламент в ближайшее время примет необходимые правки в налоговый закон, чтобы согласовать работу всех норм с 1 декабря, в частности по ФЛП".

Таким образом, ожидается, что выплаты военного сбора для ФЛП будут перенесены на январь 2025-го, а для III группы — вообще на май.

Об этом с оговорками говорится в свежем разъяснении, разосланном подписчикам налоговым сервисом Taxer.

"Принятый закон предусматривал уплату военного сбора с 1 октября, но правительство рекомендует дождаться поправок. Ожидается, что предприниматели начнут платить военный сбор с января: I-II группы до 20 января, III группа – по результатам I квартала до 20 мая 2025 года", — написано в разъяснении.

Отметим, что для этого парламент должен принять соответствующий закон, как следует из разъяснений правительства.

Ставки военного сбора зависят от группы физлица-предпринимателя:

I-II группы — 800 грн/месяц (10% от минимальной зарплаты);

III группа — 1% от дохода.

Военный сбор нужно будет платить не вместе с привычным для предпринимателей единым сбором, а на отдельный специальный счет. Номера таких счетов привязаны к районным налоговым службам и уже известны. Их можно уточнить у самой Налоговой службы или в налоговых сервисах либо у консультантов.

Еще Taxer отмечает, что новый налоговый закон отменяет военную льготу для оплаты единого соцвзноса (ЕСВ), и с января 2025 года он снова станет обязательным для всех ФЛП:

минимальный платеж составит 1760 грн/месяц (22% от минимальной зарплаты);

максимальный платеж — 35 200 грн/месяц.

С 1 января 2025 года размер минимальной зарплаты в Украине составит 8000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3028 грн. Это повлияет на ставки налогов (единый налог) для ФЛП и лимиты доходов:

I группа: 302,80 грн/месяц (для ставки единого налога 10%), лимит дохода — 1 336 000 грн/год;

II группа: 1600 грн/месяц (для ставки единого налога 20%), лимит дохода — 6 672 000 грн/год;

III группа: 5% от дохода, лимит дохода — 9 336 000 грн/год.

Также с нового года ужесточается налоговая отчетность для предпринимателей.

"С 2025 года предприниматели должны подавать отчетность за наемных работников ежемесячно. Также изменяются сами формы отчетности по единому налогу — в них будет добавлена информация об уплате военного сбора. Обновленные формы еще не опубликованы", — информирует Taxer.

Ранее мы детально рассказывали, как в Украине повысят налоги по новому закону.