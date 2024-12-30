Сегодня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует проголосовать за повышение тарифов Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) в 4 раза - со 160 до 660 гривен за тысячу кубометров.

Основанием для такого решения, как сказали "Стране" источники на рынке, является прекращение транзита российского газа через ГТС Украины с 1 января, который приносил $700-800 миллионов ежегодно.

По оценке источников, повышение тарифа на 500 гривен за тысячу кубометров принесет ОГТСУ дополнительно около 10-11 млрд грн ($250 млн) годовой выручки и не покроет доходы, которых он лишился. То есть тариф придется повышать еще минимум в 2-2,5 раза, если власти хотят сохранить доходы ОГТСУ на прежнем уровне.

По мнению источников, повышение тарифов на транспортировку скажется на тарифах на газ для промышленности, предприятий теплокоммунэнерго и бюджетных организаций: они будут увеличены.

Скажется ли это на тарифах на газ и на тепло для населения - вопрос открытый. Здесь нужно будет принимать политическое решение: повышать тарифы для граждан либо заставить НАК "Нафтогаз" и облгазы дотировать поставки, продавая газ фактически себе в убыток. При этом у облгазов и без того тяжелая финансовая ситуация: их тарифы не повышались с 2021 года. А финансовые планы облгазов до сих пор рассчитаны исходя из, например, закупок бензина по 27 гривен за литр (реальная стоимость которого сейчас составляет 57-60 грн/л), электроэнергии по 3 грн/квт (реально 6 грн) и т.д.

НКРЭКУ дважды публиковала проекты постановлений о повышении тарифов облгазов на 15-25%, но за них так и не проголосовали.

Как говорят источники в отрасли, работа большинства облгазов уже третий год является глубоко убыточной и ведет к росту неплатежей в этой сфере. Главным пострадавшим из-за этого, по идее, должна стать дочерняя компания "Нафтогаза" "Газмережи", в структуре которой государство объединило отобранные у частников облгазы. Однако источники в отрасли говорят, что "Нафтогаз" решает проблему острой нехватки денег путем внутренних неплатежей, когда "Газмережи" получили негласное разрешение не платить материнской компании за технологический газ - основной элемент своих затрат.

Таким образом, неплатежи перевешиваются на НАК или её добывающее подразделение "Укргазвидобування". Но понятно, что вечно это продолжаться не может и рано или поздно власти будут вынуждены вернуться к вопросу о повышении тарифов для населения.

В октябре председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозировал, что в следующем году тариф на электроэнергию увеличится в полтора раза - примерно до 7 гривен за киловатт. Сейчас тариф составляет 4,32 гривны за киловатт.

А западные СМИ предрекали, что отказ от транзита российского газа грозит Украине ударами по газотранспортной системе.