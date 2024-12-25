Президент Владимир Зеленский подписал закон №9319 о повышении налогов для предпринимателей с 1 января.

Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Минфин публикует инфографику, как будут повышены налоги.

С 1 января 2025 года для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп ставка сбора теперь составляет 800 гривен в месяц (10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года).

Плательщики единого налога 3-й группы (юридические лица и ФЛП) начнут платить военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года (то есть, начиная с 1 января).

Доходы физических лиц облагаются военным сбором в размере 5% уже с 1 декабря 2024 года.

Ставка военного сбора с 1 января увеличится до 5% для доходов, указываемых в годовой декларации.

Социальные выплаты, пенсии, стипендии и другие доходы, не подпадающие под налогообложение НДФЛ, не облагаются налогом на военный сбор.

Ставка военного сбора для военнослужащих и работников силовых структур, определенных в законе, остается на уровне 1,5%.

Ранее исследование показало, что почти треть предпринимателей планируют закрыться в этом или следующем году. При том большинство из них - именно из-за повышения налогов.