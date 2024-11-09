Фирма, владелицей которой была внучка экс-секретаря СНБО Алексея Данилова, уклонилась от уплаты налогов на 44,3 млн гривен.

Об этом сообщает издание 368 media со ссылкой на постановление Соломенского райсуда.

Директора компании судили по уголовному производству, открытому БЭБ.

Сообщается, что речь идет о фирме "Агроэнергоинвест", где 30% капитала недавно принадлежало Анастасии Даниловой.

Издание пишет, что фирма зарабатывала десятки миллионов гривен, но "у них случилась проблема с БЭБ и СБУ", которые расследовали махинации по "зерновому коридору". Дело открыли в июне, нашли обвиняемого, который уже в октябре этого года понес наказание.

Внучка Данилова, 9 мая 2024 года вышла из основателей компании. Подозрение получил коммерческий директор "Агроэнергоинвест" и следующий владелец фирмы Виктор Чередниченко. Его назначили в компанию 31 января этого года.

По данным БЭБ, Чередниченко, не внес в доходы стоимость полученных бесплатно соевых бобов и не уплатил в госбюджет налог на прибыль указанного предприятия за первый квартал 2024 года на сумму 44,26 млн гривен.

Но уже 20 июня фирма оплатила компенсацию государству за Чередниченко в размере 11,34 млн. гривен. Мужчину освободили от уголовной ответственности, а дело закрыли.

Напомним, ранее внучка Данилова попала в скандал со своими песнями и с рекламой на торговом центре "Гулливер".