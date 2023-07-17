Внучка секретаря СНБО Данилова пожаловалась на хейт из-за рекламы своего клипа на фасаде столичного ТРЦ "Гулливер".

Об этом она написала у себя в Instagram.

"Я и моя семья не зависим друг от друга финансово. Все думают что это круто и легко, но мне в несколько раз сложнее. К сожалению, никто не верит в искренность, все верят в деньги. Благодаря хейтерам, я даже немного заработала, потому что мой клип посмотрели много раз", - заявила 16-летняя певица.

Она утверждает, что рекламу на фасаде "Гулливера" получила бесплатно - за участие в его проекте. В ТРЦ также заявляют, что дали рекламу внучке Данилова бесплатно.

"На самом деле трансляция имиджевого ролика на экранах была предоставлена артистке как благодарность за ее участие в благотворительном мероприятии "Для детей ради будущего", которое Gulliver проводил 10 июня 2023", - говорится на странице "Гулливера".

Напомним, как мы писали ранее, Маша Данилова сняла два клипа, записала несколько песен. Она праздновала свой день рождения в Будапеште. В ее гардеробе есть несколько лакшери-сумок. Одна из них похожа на Louis Vuitton multi pochette стоимостью €2200. Еще на снимках девушки мелькает легендарная Prada Nylon за €1450.

Ранее украинская певица Ирина Федишин заявила, что ее "кинули" организаторы лондонского концерта, где собирали средства на ВСУ.

Война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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