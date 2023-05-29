Украинская певица Ирина Федишин заявила, что организаторы благотворительного концерта в Лондоне для сбора средств в помощь ВСУ "кинули" ее на деньги, не отдав гонорар.

Об этом она заявила в соцсетях и опубликовала ролики разбирательств с организатором.

"Организатор Николай Левченко, не отдал нам ни одного фунта от продажи билетов на благотворительный ужин, который был устроен для помощи ВСУ", - заявила артистка.

Ей удалось выбить от Левченко лишь выручку от продажи лотов, а это 4000 фунтов. Более того, как утверждает артистка, организатор требовал с нее процент от этой суммы.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве поймали мошенников, которые выманивали у граждан деньги под видом детских благотворительных фондов. Операторы call-центра, представляясь работниками благотворительных организаций и уверяли, что собирают средства на нужды детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Даже в Польше задержали украинских мошенников, обещавших жителям прифронтового Донбасса эвакуацию за деньги. Злоумышленники связывались с жителями прифронтовых регионов, в том числе Бахмута и Угледара, "гарантируя" им за 30 тысяч гривен выезд на безопасную территорию.