Рекламу клипа 16-летней внучки секретаря СНБО Алексея Данилова крутят на столичном небоскребе "Гулливер".

Смысл клипа Маша описывала так: "Жизнь нужно проживать с кайфом, делать то, что хочется, жить так, как тебе нравится, а не как говорят. Для меня эта работа максимально о свободе во всех измерениях и смыслах, главный смысл жизни - кайфовать от нее".

Маша - начинающая певица и вчера она призналась, что сбылась ее мечта. Девушка разместила в Instagram сторис, как ее музыкальное видео на песню "Кайф" транслируют на гигантских экранах "Гулливера".

Напомним, как мы писали ранее, Маша Данилова сняла два клипа, записала несколько песен. Она праздновала свой день рождения в Будапеште. В ее гардеробе есть несколько лакшери-сумок. Одна из них похожа на Louis Vuitton multi pochette стоимостью €2200. Еще на снимках девушки мелькает легендарная Prada Nylon за €1450.

Как писала "Страна", певица Надя Дорофеева тайно вышла замуж за ресторатора Мишу Кацурина.

Напомним, как суд смягчил киевской певице Инне Вороновой, снимавшей работу ПВО в столице, меру пресечения, разрешив ездить в больницу и спускаться в убежище с детьми.

Тем временем война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги прошлого дня: "Дрон около Курской АЭС, три проблемы Байдена по Украине, Путин рассказал о разговоре с "вагнеровцами".

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