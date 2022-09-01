В День знаний, 1 сентября 1997 года, ровно 25 лет назад, нынешний секретарь СНБО Алексей Данилов, а тогда - мэр Луганска поздравлял на русском языке первоклассников с началом их школьного пути.

"Дорогой первоклассник!

Знаешь ли ты, как много интересного, прекрасного, загадочного в этом мире?! Не знаешь? Не отчаивайся! Все это перестанет для тебя быть загадкой, потому что скоро ты переступишь школьный порог. Сколько нового и неизведанного ждёт тебя в твоей новой школьной жизни! В школе ждут тебя твои новые друзья, интересные дела и твои учителя, которые помогут тебе пройти длинной и трудной дорогой от ступеньки незнания к вершине познания. Не бойся споткнуться и ушибиться на этом пути - рядом с тобой всегда будут взрослые: твои учителя и твои родители.

Мы завидуем тебе - ты живёшь сейчас в прекрасной стране под названием Детство. Но сегодня у тебя начинается особая жизнь - Школьное Детство. Пусть все эти годы останутся для тебя самыми светлыми, яркими и незабываемыми страницами Книги Жизни, которую ты напишешь сам", - говорилось в поздравлении Данилова.

Напомним, осенью 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что хотел бы, чтобы Украина перешла с кириллицы на латиницу. Он даже написал в Facebook пост латиницей, в котором, впрочем, трижды нарушил правила транслитерации украинского алфавита.

Также "Страна" сообщала, что ранее Алексей Данилов предлагал больше не использовать слово "Донбасс". Причиной секретарь СНБО назвал то, что, по его мнению, это "российский нарратив".