Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что жителям ныне неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей после победы Украины надо будет находить общий язык с остальными украинцами, а не украинцам с ними.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Это им с нами нужно найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир большой и если кого-то что-то не устраивает, то они смогут спокойно уехать в США или в Германию, а может и в российские Якутию или Воркуту. Не мы к ним, а они к нам. Это фундаментальна вещь", - сказал Данилов.

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