Украинская певица Надя Дорофеева тайно вышла замуж за киевского ресторатора и певца Мишу Кацурина. Для нее этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

Дорофеева и Кацурин подтвердили эту информацию на своих страницах в Instagram.

"Поговаривают, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть", - подписали Дорофеева и Кацурин снимки, на которых изображены в свадебных нарядах и с обручальными кольцами.

В сети ходили слухи, что свадьба состоялась около месяца назад, ее отмечали в ресторане в присутствии украинских знаменитостей.

Ранее певица была замужем за украинским музыкантом Владимиром Дантесом (настоящаа фамилия - Гудков). В марте 2022 года супруги заявили, что расстались. Певцы были вместе с 2011 года, а в 2015-м вступили в брак. Что стало причиной их развода, экс-супруги так и не сообщили, но говорят, что у Нади довольно давно возникли чувства к Кацурину.

После развода в сети появились слухи о том, что Дорофеева сошлась с Кацуриным. Он накануне расстался со своей женой Дашей, которая родила ему двоих детей: Александру и Ивана. Вместе с Дашей Кацурин владел ресторанами и брендом одежды.

На данный момент его бывшая жена состоит в отношениях с бывшем мужем Дорофеевой — Дантесом.