Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов так и не был назначен послом в Молдове, как анонсировалось полгода назад.

Об этом сообщает в своих соцсетях народная депутат Марьяна Безуглая.

По ее данным, с 29 марта 2024 года Украина не имеет посла в Молдове.

"Хорошо, что в Молдове победила проевропейская кандидатка, досадно, что у нас там до сих пор нет посла. Прошу Министерство иностранных дел Украины уделить внимание этой ситуации. Содоль? Борисов? От Одессы Молдова недалеко. Нет, Данилов не посол в Молдове. С 29 марта 2024 г. у нас там нет посла", - сказано в публикациях Безуглой.

Напомним, 26 марта Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. На его место он назначил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

В тот же день депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Данилова направят послом в Норвегию.

Однако 29 марта Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что Данилов займет должность посла в Молдове.

"Он (Данилов - Ред.) говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину. Для нас Молдова - очень весомое государство", - объяснил ситуацию Зеленский.