Почти треть опрошенных предпринимателей (27%) планируют закрыться в этом или следующем году. Из них 62% заявили, что приняли такое решение из-за повышения налогов.

Об этом сообщает "Опендатабот".

"27%, или 8621 опрошенных предпринимателей, планируют закрытие в ближайшее время. 2297, или 7%, планировали закрыться в этом году. Еще 20%, или 6324 участников, отметили, что планируют прекратить деятельность в следующем году", - говорится в отчете.

62% заявили, что приняли решение о закрытии из-за повышения налогов.

Статистика показывает, что в декабре на один открытый ФОП два предпринимателя закрываются. К сравнению, год назад на 4 новых предпринимателя приходилось 1 закрытие.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч ФОПов закрылись после подписания закона о повышении налогов.

В общей сложности с начала 2024 года прекратили свою деятельность 254 288 ФОП.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов 28 ноября.

Подробнее о том, как и когда повышаются налоги, мы писали в отдельном материале.

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