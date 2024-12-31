Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС прекратит подачу электричества Молдове с 1 января после прекращения транзита российского газа через Украину.

Об этом заявил советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь в эфире Moldova 1.

"Контракт с ГРЭС не был продлен. Нас уведомили, что без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра", – сказал он.

Молдавская ГРЭС станция обеспечивает 80% потребностей Молдовы в электроэнергии. Кишинев заявляет, что договаривается об альтернативных путях снабжения.

Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет сократить поставки российского газа, что ставит под угрозу планы отказаться от топлива из России к 2027 году.

С начала текущего года поставки российского газа выросли и обеспечивают около 20% от общего объема импорта газа в ЕС. В прошлом году этот показатель составлял порядка 15%.

Также сообщалось, что и "Газпром" не планирует поставлять газ в Европу транзитом через Украину. Об это сообщили журналисты Reuters со ссылкой на внутренний план российской компании на 2025 год.