Министерство энергетики Украины заявило об "историческом событии" - остановке транзита российского газа. Транзит остановлен с 7 часов утра сегодня, 1 января.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заявляется, что это делается "в интересах национальной безопасности". Украина уже проинформировала международных партнеров.

В свою очередь российский "Газпром" подтвердил остановку транзита газа через Украину.

Компания заявила, что лишена "технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину".

Транзит остановлен "в связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения".

"С 8:00 (время по Москве - Ред.) подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется", - добавили в компании.

Напомним, на днях Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) поддержала постановление "Об установлении параметров регулирования, имеющих долгосрочный срок действия, для целей стимулирующего регулирования для ООО "Оператор ГТС Украины" на регуляторный период 2025 – 2029 годов".

В соответствии с документом, тарифы оператора повысятся в четыре раза - со 160 до 660 гривен за тысячу кубометров.

В то же время в НКРЭКУ пообещали, что конечную стоимость потребления газа населением Украины в настоящее время повышать не будут.

О последствиях остановки транзита газа из России мы писали в отдельном материале.