Конечную стоимость потребления газа населением Украины в настоящее время повышать не будут.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в своём телеграм-канале.

Согласно её заявлению, изменение цены на транспортировку газа не коснется бытовых потребителей, поскольку сейчас действует мораторий на изменение тарифов на газ, тепло и горячую воду в виду боевых действий.

Ранее стало известно, что из-за остановки транзита газа из РФ цена на транспортировку голубого топлива по Украине с 1 января вырастет в четыре раза.

НКРЭКУ поддержала постановление "Об установлении параметров регулирования, имеющих долгосрочный срок действия, для целей стимулирующего регулирования для ООО "Оператор ГТС Украины" на регуляторный период 2025 – 2029 годов".

В то же время "Страна" уже писала, что это может и не повлечь за собой повышение тарифов для населения, так как власти могут принять политическое решение и обязать НАК "Нафтогаз", облгазы и предприятия теплокоммунэнерго дотировать поставки газа и тепла населению.