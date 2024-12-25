С 1 января "Укрпочта" поменяет тарифы. Они будут зависеть не от веса, а от объема посылок
С 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит новые тарифы на доставку посылок. Они будут зависеть не от веса, а от объема отправления, как у операторов мирового почтового рынка FedEx или UPS.
Об этом сообщил в своих соцсетях глава компании Игорь Смилянский.
По его словам, хотя компания пересмотрела тарифы, самый низкий останется без изменений. Для срочных посылок будет действовать тариф "Приоритетный", для эконом-отправлений - тариф "Базовый".
Также "Укрпочта" вводит 8 размеров коробок, каждой из которых соответствует свой тариф по объему.
При отправке клиентам всё же нужно будет указывать вес посылки. Как объяснил Смилянский, для ее сохранности и безопасности отправления.
Изменения связаны с тем, что "Укрпочта" заканчивает переход на 100% сортировки посылок роботизированными линиями и на стандартизированную упаковку. При отправке нестандартных предметов придется доплачивать 50 гривен - за ручную обработку заказа.
Ожидается, что эти нововведения удорожат пересылку.
Ранее мы сообщали, что с 24 декабря Vodafone резко повысил цену на четыре тарифа.
Эксперты прогнозируют в скором времени и другие подорожания. Например, в 2025 году цена за свет вырастет в полтора раза, также начнет увеличиваться тариф на газ.