С 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит новые тарифы на доставку посылок. Они будут зависеть не от веса, а от объема отправления, как у операторов мирового почтового рынка FedEx или UPS.

Об этом сообщил в своих соцсетях глава компании Игорь Смилянский.

По его словам, хотя компания пересмотрела тарифы, самый низкий останется без изменений. Для срочных посылок будет действовать тариф "Приоритетный", для эконом-отправлений - тариф "Базовый".

Также "Укрпочта" вводит 8 размеров коробок, каждой из которых соответствует свой тариф по объему.

При отправке клиентам всё же нужно будет указывать вес посылки. Как объяснил Смилянский, для ее сохранности и безопасности отправления.

Изменения связаны с тем, что "Укрпочта" заканчивает переход на 100% сортировки посылок роботизированными линиями и на стандартизированную упаковку. При отправке нестандартных предметов придется доплачивать 50 гривен - за ручную обработку заказа.

Ожидается, что эти нововведения удорожат пересылку.

Ранее мы сообщали, что с 24 декабря Vodafone резко повысил цену на четыре тарифа.

Эксперты прогнозируют в скором времени и другие подорожания. Например, в 2025 году цена за свет вырастет в полтора раза, также начнет увеличиваться тариф на газ.