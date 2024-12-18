С нового года существенно подорожает обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств(ОСАГО). В среднем его стоимость вырастет в 2-2,5 раза.

Об этом предупреждает гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко и профильные приложения.

Страховые суммы по полисам автогражданки будут увеличивать в несколько этапов.

С 1 января 2025 года страховые суммы изменятся следующим образом:

страхование жизни и здоровья вырастет с 320 тысяч до 500 тысяч гривен на одного пострадавшего (5 миллионов гривен на один страховой случай);

страхование имущества – со 160 тысяч до 250 тысяч гривен на одного пострадавшего (1,25 миллиона гривен на один случай).

Следующий этап повышения планируется с 2026 года, но не ранее 1 января следующего после прекращения или отмены военного положения года.

Финальный этап повышения начнется с 1 января года, который наступит через 5 лет после вступления Украины в Европейский Союз. Страховые суммы будут составлять:

страхование жизни и здоровья – эквивалент 1,3 миллиона евро на одного пострадавшего и 6,45 миллиона евро на один страховой случай;

страхование имущества – эквивалент 1,3 миллиона евро на один страховой случай.

Все изменения на первом этапе касаются исключительно полисов, вступающих в силу с 1 января 2025 года. Если же полис вступил в действие 31 декабря 2024 года, его условия будут соответствовать старым нормам до момента прекращения его действия.

Изменения связаны со вступлением 1 января 2025 года в силу новой редакции закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", принятого летом.

Сегодня мы сообщали, что с 1 января украинцы не смогут выехать за границу на автомобиле, сразу на месте оформив договор международного страхования "Зеленая карта".