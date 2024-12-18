С 1 января украинцы не смогут выехать за границу на автомобиле, сразу на месте оформив договор международного страхования "Зеленая карта".

Об этом сообщил украинскому СМИ директор Бюро "Зеленая карта" Александр Салайчук.

С нового года оформленный непосредственно перед пересечением границы договор начнет действовать только на следующий день после его заключения.

"У водителя, для того чтобы въехать на территорию стран - членов системы "Зеленая карта", должен быть действительный сертификат для въезда. Без него водитель может быть не допущен к въезду в другое государство. В день оформления договор не предоставляет страховое покрытие для поездок за границу", – сказал Салайчук.

Кроме того, с 2025 года страховые компании в Украине смогут сами определять размер страховой премии, основываясь на внутренних критериях оценки рисков и других рыночных факторах.

За въезд в Европу без страхового сертификата можно получить 150-1000 евро штрафа. А в случае ДТП водитель будет сам возмещать ущерб.

Ранее мы не раз писали о подорожании полисов "Зеленая карта".

Также мы сообщали, что сейчас в Верховной Раде готовят проект закона, разрешающий свободный выезд за границу гражданам 18-24 лет, которые учатся в иностранных учебных заведениях.