Национальный банк взял под жесткий контроль заграничные расчеты украинцев с валютных карт на суммы больше 250 тысяч гривен.

Об этом говорится во внутреннем письме НБУ №57-0008/91844, которое оказалось в распоряжении "Страны".

В документе регулятор требует от банков отчитаться о расходных валютных операциях клиентов, превышающих 250 тысяч гривен, за октябрь-ноябрь 2024 года. Причем отчеты нужны отдельно по каждой операции.

"В целях осуществления анализа таких платежных операций просим предоставить по адресу Департамента платежных систем и инновационного развития информацию о расходных безналичных платежных операциях (о каждой операции отдельно), совершенных в октябре и ноябре 2024 года за пределами Украины с использованием платежных карт, эмитированных к счетам, открытым в иностранной валюте, сумма каждой из которых составляет 250 тыс. грн в эквиваленте и больше", — говорится в упомянутом письме.

Первый сбор данных за октябрь-ноябрь завершается сегодня.

Однако в документе сказано, что подача банками в НБУ информации о заграничных расчетах свыше 250 тысяч гривен станет обязательнойи регулярной с 2025 года. Каждый банк обязали сообщать о таких расчетах своих клиентов до 10 числа каждого месяца за предыдущий календарный месяц. В связи с этим опрошенные "Страной" финансисты прогнозируют новые ограничения.

"В сентябре Нацбанк ограничил заграничные покупки украинцев 100-500 тысячами гривен в эквиваленте по нескольким направлениям. Нынешний же сбор данных, скорее всего, нужен либо для понижения этих лимитов, например, с 500 тысяч гривен до 250 тысяч гривен, либо для введения новых запретов. Может быть, уже не по конкретным товарам и услугам, а уже тотальных — для всех покупок с валютных счетов", — рассказали "Стране" в казначействе одного из банков.

С 10 сентября 2024 года НБУ своим постановлением №108 ввел четыре ограничения для расчетов за границей валютными картами физлиц. Лимит 100 тысяч гривен в месяц (в валютном эквиваленте) был введен для трех категорий товаров:

драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия;

часы, ювелирные изделия и серебряные изделия;

монеты и марки.

Целевое применение отслеживается по платежным кодам международных платежных систем VISA и MasterCard — MCC-кодам (Merchant Category Code).

Лимит 500 тысяч гривен в эквиваленте для валютных карт был установлен для оплаты физлицами за рубежом услуг менеджеров и агентств по недвижимости, покупке и аренде жилья.

При этом никто не отменял старых карточных лимитов на:

Р2Р-переводы (от физлица к физлицу) с карт в инвалюте — не более 100 тысяч гривен в месяц;

заграничные расчеты на товары и услуги с гривневых карт — не более 100 тысяч гривен в месяц;

снятие за границей наличных с гривневых карт — не более 12,5 тысяч гривен в неделю и 50 тысяч гривен в месяц.

Р2Р-перечисления с гривневых карт на валютные вообще полностью запрещены.

Ранее мы писали о новых лимитах на карточные платежи в 50-150 тысяч гривен, которые подразумевают не только переброску денег между физлицами, а все без исключения безналичные расчеты каждого гражданина как на территории Украины, так и за границей.