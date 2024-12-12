Национальный банк Украины сообщает, что новый лимит от банков на 50 тысяч гривен в месяц рискуют получить 1% украинцев. СМИ утверждают, что половина граждан.

"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или же можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится. Лимиты, указанные в меморандуме, касаются исключительно клиентов, которые не предоставили документального подтверждения своих доходов, особенно определенных как высокорисковые. По сути, не имеют никаких документов! Да, всего 1%, но именно они активно задействованы в сети дропов и являются основой этого миллиардного "дроп-трафика", - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

В то же время СМИ пишут, что фактором для установления лимита является отсутствие официального трудоустройства. И напоминают, что недавно Союз украинских предпринимателей оценил долю теневых зарплат в Украине на уровне 35%, а после повышения налогов для бизнеса прогнозировал ее увеличение до 45%.

По такой логике почти половина украинцев не смогут предоставить справки о легальной зарплате согласно своим реальным расходам по счетам и могут попасть в категорию рисковых клиентов, которым установят лимит по операциям на уровне 50 тысяч гривен в месяц.

Напомним, новые лимиты на карточные платежи в 50-150 тысяч гривен, о которых договорились четыре украинских банка, подписав соответствующий меморандум, будут включать не только переброски денег между физлицами (Р2Р и IBAN), а все без исключения безналичные расчеты каждого человека как на территории Украины, так и за границей.