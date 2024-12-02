С 1 декабря в Украине заработала функция мгновенных переводов через систему электронных платежей
С начала зимы в Украине заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины – СЭП-4.1. Она позволяет мгновенно переводить деньги.
Об этом сообщает сайт НБУ.
Мгновенная платежная операция предусмотрена вступившими в силу 8 ноября изменениями в закон "О платежных услугах".
Все участники СЭП уже перешли на новую версию системы. В настоящее время обновленная СЭП работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. А к функции мгновенного перевода СЭП подключились следующие банки:
- Национальный банк;
- Ощадбанк;
- "Креди агриколь банк";
- "Скай банк";
- "Клиринговый дом";
- "Укрсиббанк";
- "Укрэксимбанк";
- "Европейский промышленный банк";
- "Сенс банк";
- "Альтбанк";
- "Идея Банк".
Постепенно к ней должны подключиться все участники СЭП - в зависимости от их внутренних графиков внедрения мгновенных переводов.
Что такое мгновенный перевод СЭП?
Мгновенный перевод СЭП – это платежная операция, благодаря которой через СЭП происходит мгновенное зачисление средств на счет получателя. Такую платежную операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо. Предельное время выполнения мгновенного перевода СЭП измеряется в секундах (не более 10 секунд), а максимальная сумма одной платежной операции установлена на уровне 100 тыс. грн.
Что касается СЭП, то она обеспечивает 99% межбанковских платежей в национальной валюте. За девять месяцев 2024 через СЭП осуществлено около 347 млн платежей. Это на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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