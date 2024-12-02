С начала зимы в Украине заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины – СЭП-4.1. Она позволяет мгновенно переводить деньги.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Мгновенная платежная операция предусмотрена вступившими в силу 8 ноября изменениями в закон "О платежных услугах".

Все участники СЭП уже перешли на новую версию системы. В настоящее время обновленная СЭП работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. А к функции мгновенного перевода СЭП подключились следующие банки:

Национальный банк;

Ощадбанк;

"Креди агриколь банк";

"Скай банк";

"Клиринговый дом";

"Укрсиббанк";

"Укрэксимбанк";

"Европейский промышленный банк";

"Сенс банк";

"Альтбанк";

"Идея Банк".

Постепенно к ней должны подключиться все участники СЭП - в зависимости от их внутренних графиков внедрения мгновенных переводов.

Что такое мгновенный перевод СЭП?

Мгновенный перевод СЭП – это платежная операция, благодаря которой через СЭП происходит мгновенное зачисление средств на счет получателя. Такую платежную операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо. Предельное время выполнения мгновенного перевода СЭП измеряется в секундах (не более 10 секунд), а максимальная сумма одной платежной операции установлена ​​на уровне 100 тыс. грн.

Что касается СЭП, то она обеспечивает 99% межбанковских платежей в национальной валюте. За девять месяцев 2024 через СЭП осуществлено около 347 млн ​​платежей. Это на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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