СЭП расширяет функционал. Фото: banker.ua

С начала зимы в Украине заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины – СЭП-4.1. Она позволяет мгновенно переводить деньги.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Мгновенная платежная операция предусмотрена вступившими в силу 8 ноября изменениями в закон "О платежных услугах". 

Все участники СЭП уже перешли на новую версию системы. В настоящее время обновленная СЭП работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. А к функции мгновенного перевода СЭП подключились следующие банки:

  • Национальный банк;
  • Ощадбанк;
  • "Креди агриколь банк";
  • "Скай банк";
  • "Клиринговый дом";
  • "Укрсиббанк";
  • "Укрэксимбанк";
  • "Европейский промышленный банк";
  • "Сенс банк";
  • "Альтбанк";
  • "Идея Банк".

Постепенно к ней должны подключиться все участники СЭП - в зависимости от их внутренних графиков внедрения мгновенных переводов.

Что такое мгновенный перевод СЭП?

Мгновенный перевод СЭП – это платежная операция, благодаря которой через СЭП происходит мгновенное зачисление средств на счет получателя. Такую платежную операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо. Предельное время выполнения мгновенного перевода СЭП измеряется в секундах (не более 10 секунд), а максимальная сумма одной платежной операции установлена ​​на уровне 100 тыс. грн.

Что касается СЭП, то она обеспечивает 99% межбанковских платежей в национальной валюте. За девять месяцев 2024 через СЭП осуществлено около 347 млн ​​платежей. Это на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее мы сообщали, что украинские банки начнут усиленно отслеживать операции физлиц от 50 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что НБУ запретил покупать иностранные ценные бумаги и сильнее ограничил вывод дивидендов из Украины.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться