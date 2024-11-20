С сегодняшнего дня Национальный банк ужесточил два правила вывода капитала из Украины.

Соответствующее постановление №136 опубликовано на сайте регулятора.

Во-первых, банкам запретили предоставлять валютные кредиты на покупку ценных бумаг, номинированных в инвалюте (это иностранные акции, облигации и пр.), а если такие кредиты уже оформлены, то следует перечислять выделенные средства на покупку таких ценных бумаг. Во-вторых, ограничены правила вывода за границу дивидендов бизнесом.

Напомним, что в начале мая регулятор позволил такой вывод в ограниченном объеме: только новых дивидендов, насчитанных с 1 января этого года, и только в размере не более 1 млн евро в месяц (либо эквивалент в другой валюте).

Теперь же НБУ сохранил это условие, но добавил к нему два дополнительных:

Выводящее дивиденды предприятие должно быть зарегистрировано не позже 12 месяцев. Инвестор, который выводит дивиденды за границу, должен владеть украинской компанией не менее 6 месяцев.

Нацбанк объяснил ужесточения тем, что зафиксировал обход своих ограничений. Банкиры говорят, что бизнес шел на открытие новых компаний под вывод дивидендов, поэтому и появилось новое требование о продолжительности работы предприятий, выводящих капиталы.

Вместе с этим НБУ немного упростил требования к оплате импортных контрактов, что во время большой войны позволяется только для товаров, поставленных после 23 февраля 2021 года. Сейчас же регулятор разрешил оплачивать любые заграничные поставки без ограничения сроков, если к сделке привлечены иностранные экспортно-кредитные агентства и иностранные банки с их поручительствами. То есть бизнесу позволили оплачивать долги по старым поставкам, но не все махом, а поэтапно — не более 10% просроченного долга ежемесячно.

Также регулятор разрешил украинским компаниям свободно проводить валютные расчеты в рамках программ международной технической помощи или приграничного сотрудничества в пользу любых стран мира. Ранее это позволялось только для стран Европейского Союза.

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