Вечером 3 мая Национальный банк Украины опубликовал новое валютное постановление (№56), которым смягчил ряд действующих валютных ограничений для бизнеса.

Ключевое - украинским предприятиям с 13 мая позволили в ограниченном режиме выводить (репатриировать) дивиденды за границу. Не все дивиденды, а только по акциям и корпоративным правам. ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) в эту категорию не попадают. Причем по акциям/правах есть лимит - не более 1 млн евро в год для каждого юрлица, и это могут быть только новые дивиденды - заработанные с 1 января 2024 года.

Старые дивиденды - до 2024-го - по-прежнему выводить не позволяется, что в официальном сообщении НБУ объясняется рисками для макрофинансовой стабильности Украины.

Также Нацбанк упростил несколько других ограничений:

Украинским компаниям позволили выводить за границу валюту для оплаты процентов по старым кредитам, которые должны были гаситься с 24 февраля 2022 года. Но только при условии отсутствии просрочки до этой даты и при отсутствии досрочного погашения. По одному старому кредитному договору разрешили платить процентов не более 1 млн евро за один квартал. А по новым кредитам (оформленных в этом мае) такие выплаты не ограничиваются. Еще украинским предприятиям разрешили проводить за границу платежи по новым кредитам - не только проценты, но и по телу кредита. Новыми НБУ считает займы полученные после 20 июня 2023 года, и эти займы должны иметь срок от 1 года и больше. Отменяются все ограничения по оплате импортных работ и услуг. С этой целью можно будет покупать инвалюту и отправлять ее за границу. Юрлицам и физлицам-предпринимателям (ФОПам - укр.) позволили без ограничений платить за границу по договорам аренды/лизинга транспортных средств. Представительствам международных карточных платежных систем, вроде VISA и MasterCard, а также иностранным авиакомпаниям дали возможность покупать и перечислять инвалюту нерезидентам в рамках ежемесячного лимита пять млн евро.

Ранее мы писали, что в прошлом году НБУ снял запрет на выплаты процентов по зарубежным кредитам.

А недавно Нацбанк опустил свою учетную ставку на 1%. Мы разбирались в отдельном материале, как это повлияет на курс гривни и на ставки по депозитам населения.