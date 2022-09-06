Украинским страховщикам разрешат ставить любые цены на автогражданку, но при этом повысят сумму выплат.

Нацбанк заявил глобальную реформу в обязательном страховании автомобилей — по автогражданке (обязательное страхование гражданской ответственности, ОСАГО). Водители не имеют права садиться за руль без таких полисов, их отсутствие карается штрафом от 425 грн до 850 грн.

НБУ анонсировал следующие изменения в этом виде страхования:

Отменяется действующее сейчас государственное регулирование цен на полисы автогражданки. Долгие годы власти объясняли его тем, что эта страховка обязательная, потому не давали страховщикам завышать цены, поддерживая водителей. Сейчас средняя цена ОСАГО находится в районе 2,5-2,8 тыс. грн для опытного водителя (правам более 2 лет) в Киеве. Но теперь Нацбанк собирается разрешить страховым компаниям устанавливать расценки на их усмотрение. В каком диапазоне они могут находиться — финансисты пока не берутся предсказывать.

Начнется поэтапное повышение страховых выплат пострадавшим в авариях до европейских уровней, в соответствии с директивой ЕС 2021/2118 от 24 ноября 2021 года. Оно займет от 6-7 лет, но в итоге по имущественному ущербу (повреждение автомобиля и пр.) пострадавшие должны получать до €1,3 млн, а по здоровью (если кто-то получил травмы/погиб) — до €6,45 млн. Сейчас страховщики платят намного меньше: до 160 тыс. грн — по имуществу, до 320 тыс. грн — по здоровью.

Собираются изменить практику выплат пострадавшим по здоровью при потере трудоспособности и в случае смерти. Сейчас люди получают всю сумму целиком (до 320 тыс. грн), но власти хотят ввести разбивку (помесячно, поквартально и т.д.) таких выплат — в течение всей инвалидности (при потере трудоспособности) или всей жизни родственника-наследника, если речь идет о смерти в дорожной аварии.

Прямое урегулирование происшествий хотят сделать обязательным, если водитель этого захочет. Сейчас страховые компании могут от него отказываться — этот момент оставлен на их усмотрение. Считается, что новый подход максимально упростит получение выплат по автогражданке. Суть прямого урегулирования заключается в праве пострадавших в ДТП обратиться не в страховую компанию виновной стороны (классическое правило — платит СК виновной стороны), а к своему страховщику — тому, что ему продал полис автогражданки. Человек получит качественное обслуживание в компании, которую сам выбирал, когда покупал ОСАГО. Уже после всех выплат страховая пострадавшего лица будет связываться с компанией виновника аварии и получать у него соответствующую выплату, то есть выплату по регрессу. Все будет происходить без участия пострадавшей стороны, напрямую между страховщиками.

Власти хотят усилить гарантии и функции Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), чтобы сделать эту структуру более эффективной. Она призвана защищать права водителей в разных ситуациях, в том числе в случае, если виновник ДТП сбегает с места аварии и оставляет пострадавшего ни с чем. Это почти как Фонд гарантирования вкладов физлиц для вкладчиков банков.

Это основные моменты нацбанковской реформы в автогражданке. В НБУ отметили, что они будут детально выписаны в новой редакции законопроекта "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Когда она будет рассматриваться Верховной Радой, пока не уточняется.

Напомним, в конце мая НБУ увеличил страховые суммы по договорам, более известным как "автогражданка". Они выросли со 130 тыс. грн. до 160 тыс. грн на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших. А также до 320 тыс. грн на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (до изменений – 260 тыс. грн).

Также мы сообщали, что из-за войны украинские банки во втором квартале сокращали сети своих отделений по стране, а также потеряли много банкоматов и терминалов. Растет также объем проблемных кредитов и владельцам финучреждений придется искать деньги, чтобы их не закрыли.